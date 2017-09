LIVE: Sparta-AZ en FC Dordrecht-Almere City FC

De wedstrijden van Sparta en FC Dordrecht zijn vrijdagavond live te volgen op Radio Rijnmond. Sparta neemt het op Het Kasteel op tegen AZ en FC Dordrecht krijgt aan de Krommedijk Almere City FC op bezoek. Beide duels beginnen om 20.00 uur.

De Rotterdammers missen aanvoerder Michel Breuer die vanwege een hamstringblessure enkele weken aan de kant staat. De ploeg van trainer Alex Pastoor kan tegen de Alkmaarders de tweede overwinning van het seizoen pakken. Sinclair Bischop zal het verslag van deze wedstrijd verzorgen.

Verslaggever Dennis Kranenburg zal in Dordrecht aanwezig zijn. De mannen van trainer Gérard de Nooijer staan met vier punten vijftiende en dat zijn er evenveel als nummer elf Almere City. Om 19.00 uur begint de uitzending en de presentatie is in handen van Walter Tempelman.

Opstelling Sparta

Kortsmit; Floranus, Chabot, Vriends, Marfelt; Dobson, Mühren, Dougall; Brogno, Ache, Goodwin

Scoreverloop

Opstelling FC Dordrecht

Fij; Stankov, Amevor, Alkan, Misidjan; Bakker, Rosenthal, Mahmudov; Mutzers, Arias, Calcan

Scoreverloop