Sparta verliest van AZ door goals Weghorst

Sparta-AZ

Sparta heeft vrijdagavond met 0-2 verloren van AZ. Wout Weghorst was de meest opvallende man aan AZ-zijde. Hij scoorde tweemaal en zag in de eerste helft twee penalty’s gestopt worden door Roy Kortsmit. Sparta behoudt ondanks de nederlaag wel de twaalfde plek in de eredivisie, maar kan zaterdag en zondag voorbij worden gestreefd.

Sparta begon de wedstrijd niet geweldig. AZ had op Het Kasteel meteen het betere van het spel en werd in de achttiende minuut voor het eerst gevaarlijk. Feyenoord-huurling Marko Vejinovic zette Joris van Overheem vrij aan de linkerkant, die voorgaf, maar zijn inzet tot corner verwerkt zag worden. Vier minuten later kreeg AZ een penalty door een overtreding van Floranus. Wout Weghorst zag zijn eerste inzet gekeerd worden door Roy Kortsmit, die inmiddels de status van een penaltykiller lijkt op te eisen. Scheidsrechter Mulder liet de penalty echter opnieuw nemen. Kortsmit bevestigde nogmaals zijn status en pakte opníeuw de penalty van Weghorst. Kansen op 1-2

Uiteindelijk wist Weghorst zijn gemiste penalty's te herstellen. Tien minuten voor rust zette de spits de ploeg van John van den Brom op voorsprong. Sparta kreeg vervolgens wat kansen op de 1-1, maar wist die niet te benutten. In de 61e minuut verdubbelde Weghorst op zijn beurt de stand door laag in de hoek binnen te schieten. Sparta kwam in de slotfase vaak dichtbij de aansluitingstreffer, maar kon via kansen van Ache, Dougall én Sanusi niet dichterbij komen. Scoreverloop

0-1 35' Wout Weghorst

0-1 35' Wout Weghorst

0-2 61' Wout Weghorst