'Door de tegenprestatie heb ik weer structuur in mijn leven'

Het Rotterdamse college heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Rotterdam-Crooswijk. De ochtend draaide om de zogenoemde tegenprestatie, beleid dat mensen met een uitkering verplicht te werken.

Onder meer de 46-jarige Jamal ging in gesprek met de wethouders. Hij ontvangt een uitkering en werkt twintig uur per week als gastheer bij verzorgingshuis Rubroek.

"Door dit werk heb ik eindelijk weer structuur in mijn leven", vertelt Jamal. Hij kampte jarenlang met een drankverslaving en is sinds een aantal maanden vrijwilliger.

"Het is heerlijk om een praatje te maken met ouderen. Daarbij vind ik het heel normaal dat ik iets terug doe voor mijn uitkering."

Klachten



Toch is niet iedereen te spreken over het beleid van de gemeente. Bij de gemeentelijke ombudsman wordt geklaagd. Mensen in de bijstand zouden zich wantrouwend behandeld voelen. Maar daar is de verantwoordelijk wethouder het niet mee eens.

"De eerste vraag die we stellen aan mensen in de bijstand is: wat zou je leuk vinden om te doen?. Vervolgens helpen we met zoeken", zegt wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie).







"Het is geen kwestie van wantrouwen, maar we zorgen er juist voor dat mensen weer een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij."

Betaald werk



Inmiddels leveren 12 duizend Rotterdammers een tegenprestatie. Gemiddeld 150 mensen zijn afgelopen jaren doorgestroomd naar betaald werk.

Is dat niet wat karig? "Dat is niet veel als je kijkt naar het aantal mensen dat nu werkt als vrijwilliger", vervolgt Struijvenberg.

"Maar dit is wel een groep met een grote achterstand op de arbeidsmarkt. We hadden niet verwacht dat ze op korte termijn naar betaald werk zouden doorstromen en dat is toch gelukt."