Meerdere gebreken ontdekt bij Shell Pernis

Bij inspecties bij Shell Pernis zijn het afgelopen anderhalf jaar meerdere overtredingen vastgesteld. Dat schrijft het gemeentebestuur van Maassluis na vragen over de brand afgelopen juli.

Inspecteurs van onder meer de DCMR Milieudienst Rijnmond ontdekten dat Shell zich niet altijd aan de arboregels hield. Ook bleken op het terrein tanks te staan waar het bedrijf geen vergunning voor had.

Shell heeft inmiddels de tanks wel aangemeld. Het bedrijf heeft daarmee de fout hersteld, zo laat het gemeentebestuur weten.

Affakkelen



Verder is in 2016 en 2017 het affakkelen bij Shell niet altijd goed gegaan. Omwonenden klaagden twee keer over stank. Ook is bij het affakkelen roet verspreid. Het bedrijf is daarop aangesproken.

Shell heeft vrijdag laten weten dat ze geen reactie hebben op de antwoorden van het college van Maassluis. Het bedrijf gaat niet in op dat er meerdere overtredingen zijn vastgesteld.

Brand



In juli was er een stroomstoring bij Shell Pernis waarna brand ontstond. Het overgrote deel van de zestig fabrieken op het terrein werd daarop stilgelegd

Een paar dagen later ontstond een lekkage van fluorwaterstof. Ondanks snel ingrijpen van Shell, hadden mensen in Hoogvliet toch stankoverlast. Daarna moest Shell een tijdlang affakkelen.

De DCMR heeft Shell verplicht tot een uitgebreid onderzoek naar wat er allemaal is misgegaan. Ook doet justitie onderzoek in samenwerking met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.