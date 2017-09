FC Dordrecht speelt gelijk tegen Almere City

FC Dordrecht heeft vrijdagavond aan De Krommedijk met 1-1 gelijk gespeeld tegen Almere City FC. In de eerste helft zette Willem II-huurling Andreias Calcan de Schapenkoppen op voorsprong. Het bleek uiteindelijk niet voldoende voor een overwinning. Arsenio Valpoort gooide in de tweede helft roet in het eten.

In de beginfase was Almere snel gevaarlijk. In de zevende minuut bleef de bal hangen in de zestienmeter van FC Dordrecht, maar zag doelman Renze Fij de inzet van Almere over gaan. Verder waren de kansen spaarzaam voor beide ploegen.

Behalve dan in de elfde minuut, waarin Andreias Calcan voor FC Dordrecht tot scoren kwam. Hij schoot de bal laag in de linkerhoek. In de 38e minuut was Calcan zelfs dichtbij zijn tweede. De huurling van Willem II krulde de bal net langs de kruising.

Overwicht

Een paar minuten na rust komt Almere vervolgens op gelijke hoogte. Arsenio Valpoort kopte de bal binnen uit een hoekschop. Na dat doelpunt kreeg FC Dordrecht via Calcan en Mutzers nog goede kansen op de 2-1, maar de Schapenkoppen profiteerden niet van hun overwicht en kunnen daardoor slechts één punt bijschrijven. FC Dordrecht blijft door het gelijke spel wel ongeslagen in eigen huis.

Scoreverloop

1-0 11' Calcan1-1 54' Valpoort