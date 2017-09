Geen supersnelle trein voor Rotterdam

Rotterdam krijgt voorlopig geen supersnelle vacuümtrein. Ontwikkelaar Hyperloop One wil zich eerst richten op andere landen, waardoor een verbinding in Nederland er komende tijd niet in zit.

In een hyperloop reizen passagiers of goederen in capsules door gesloten buizen met een hele lage luchtdruk. Dat kan daardoor met snelheden van meer dan 1000 kilometer per uur.

Hyperloop One begon met 2600 kandidaat-trajecten. Dat werd een paar maanden geleden teruggebracht naar 35 kanshebbers. Nederland stond toen nog wel in de plannen.

428 kilometer in 40 minuten

Er was toen sprake van een verbinding tussen Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch, Arnhem, Lelystad en Amsterdam.

De route van 428 kilometer zou in totaal veertig minuten duren. Reizigers tussen Rotterdam en Eindhoven zouden er bijvoorbeeld slechts tien minuten over doen.

Hyperloop One gaat komende tijd verder met tien mogelijk routes in vijf landen. Twee daarvan zijn in Europa: Glasgow-Liverpool en Edinburgh-Londen. Ook de Verenigde Staten, Canada, Mexico en India zijn nog in de race.