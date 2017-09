Blinden en slechtzienden 'kijken' naar musical De Marathon

Twintig blinden en slechtzienden hebben vrijdagavond ondanks hun visuele beperking kunnen 'kijken' naar de musical De Marathon in het Nieuwe Luxor Theater. Dankzij een blindentolk hoefden ze niet alleen te luisteren, maar konden het als het ware ook zien.

Het was de eerste keer dat een Nederlandse musical op deze manier toegankelijk werd gemaakt voor mensen die niets of weinig kunnen zien.

Emotioneel



Het idee om de voorstelling te laten vertolken komt van Arlette Hanson van Komt het Zien. De stichting zet zich in voor mensen met een visuele beperking.

"Blinden komen nooit in het theater, want ze zien het toch niet. We hebben dit eerder gedaan met andere evenementen. Mensen zijn achteraf altijd emotioneel. Zo zei iemand eens: ik zie geen steek, maar ik heb voor het eerst gezien."

Kennismaken



De blinden en slechtzienden mochten vooraf eerst kennismaken met de acteurs en het decor. Tijdens de voorstelling kregen ze van blindentolk Dave van der Wal te horen wat er gebeurde op het podium.

Naast de blinden en slechtzienden zaten ook mensen die wel goed kunnen zien in de zaal. Zij kregen niets mee van de tolk, omdat die via koptelefoontjes vertelde wat er gebeurde.

300 voorstellingen



Van der Wal had zich van tevoren goed voorbereid op de avond. "Ik heb De Marathon wel driehonderd keer gezien om alle teksten en beschrijvingen te kunnen doen. Maar het is zo leuk en achteraf krijg je mooie reacties."

Spannend bleef het overigens wel. "Ze spelen live. Er kan altijd iets mis gaan", ze Van der Wal voor de voorstelling. "Misschien doet John Buijsman wel iets waar het publiek heel hard om moet lachen. Dan is daar gelukkig de livetolk."