Kortsmit: 'Voel me geen penaltykiller, maar cijfers liegen niet'

Sparta verloor vrijdagavond met 0-2 van AZ. Doelman Roy Korsmit wist wel twee keer een penalty te stoppen. De doelman stopte al meerdere penalty's en mag zich inmiddels wel een penaltykiller noemen. Toch is Kortsmit voelt zich geen penaltykiller. "Ik voel me niet zo. Maar de cijfers liegen niet."

Teamgenoot Ryan Sanusi had er al vertrouwen in dat Kortsmit de penalty van Wout Weghorst zou pakken. "Maar we moeten nu niet opeens penalty's gaan weggeven", zegt de Spartaan tegenover RTV Rijnmond.

Twee keer op rij

Scheidsrechter Mulder pakte de hoofdrol door na eerste gestopte penalty van Kortsmit, de bal opnieuw op de stip te leggen. "Ik was nog een beetje aan het vieren en ik stond al klaar voor de corner. Toen zag ik de scheids met zijn hand naar de penaltystip wijzen en de grensrechter met zijn vlag omhoog staan. Ik wist dus al snel dat er iets aan de hand was. Toen ging ik verhaal halen en zei de scheidsrechter dat ik te snel van mijn lijn afkwam."

Maar bij de tweede strafschop deed Kortsmit eigenlijk hetzelfde. "Dat hoorde ik net ook. Dat doe ik altijd bij een penalty. Als keeper zet je altijd een stapje naar voren en het was volgens mij niet overdreven vroeg. Ik vond het een beetje raar."

Kortsmit geeft spits Wout Weghorst wel nog een compliment. "Als je als spits twee keer een penalty mist; dat doet wat met je. Aan het eind is het 0-2 en staat hij twee keer op het scorebord, dat is heel knap."