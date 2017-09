Edward Metgod technisch adviseur bij Sparta

Edward Metgod wordt de nieuwe technisch adviseur bij Sparta. De oud-doelman van de Kasteelclub gaat het bestuur van adviezen voorzien over voetbaltechnische zaken bij de club.

Alex Pastoor, die behalve het hoofdtrainerschap van het eerste elftal ook over het transferbeleid bij Sparta gaat, had die adviserende rol de afgelopen maanden officieus in zijn pakket en schoof af en toe aan bij het bestuur.

Tussen 1990 en 1997 stond Metgod in 166 competitieduels onder de lat bij Sparta. Na zijn carrière ging hij aan de slag als trainer en scout. Komende week gaat hij met Alex Pastoor om de tafel om één en ander verder te bespreken.