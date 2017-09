Oven Dordtse bakkerij brandt uit

Bakkerij Van Herk (Google Streetview)

Bij bakker Van Herk in Dordrecht heeft zaterdag brand gewoed in een oven. Het vuur ontstond rond 08:30 uur in de bakkerij aan de Riouwstraat. Binnen een half uur was de brand uit.

Twee bakkers die bij de oven bezig waren, zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar zij bleken ongedeerd. Huizen in de omgeving van bakkerij Van Herk zijn geventileerd door de brandweer. De bakkerij gaat zaterdag niet meer open.