Gewonde bij brand in Vlaardingen

Brandweer Oproep (Foto: Tom van Vark)

Bij een uitslaande brand in Vlaardingen is zaterdagochtend zeker één persoon gewond geraakt. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Een traumahelikopter is voor de zekerheid opgeroepen, zegt de brandweer.

De brand brak rond 09:30 uur uit in een huis aan de Dr. Wiardi Beckmansingel. Voorbijgangers zagen donkere rook uit de woning komen en belden de hulpdiensten.

Brandweerlieden vonden in huis een gewonde persoon. Het is nog onduidelijk wie het slachtoffer is. De brandweer had het vuur snel geblust. Een woordvoerder zei dat de brand rond 10:00 uur onder controle was.