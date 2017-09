Zwaargewonde vrouw bij brand in Vlaardingen

Bij een uitslaande brand in Vlaardingen is zaterdagochtend een oudere vrouw zwaargewond geraakt. Wat voor verwondingen ze precies heeft, is onbekend.

De brand brak rond 09:30 uur uit in een appartement aan de Dr. Wiardi Beckmansingel. Voorbijgangers zagen donkere rook uit de woning op de tweede etage komen en belden de hulpdiensten.



Brandweerlieden vonden in huis het slachtoffer. Het gaat om een alleenstaande vrouw van in de zeventig jaar.

Een traumahelikopter is voor de zekerheid opgeroepen, zegt een woordvoerder van de brandweer. De vrouw is in kritieke toestand met de ambulance naar het Eramus MC in Rotterdam gebracht.

De brandweer had het vuur snel geblust. De woordvoerder zei dat de brand rond 10:00 uur onder controle was. Het huis is volgens getuigen uitgebrand.