Titelverdediger Luiten uitgeschakeld op KLM Open

Golfer Joost Luiten heeft op het KLM Open geen kans meer zijn titel te prolongeren. De Rotterdammer kwam in Spijk na twee ronden uit op een slagentotaal van 143, één boven par. Dat was niet genoeg om de cut te halen die op par lag.

Luiten was het toernooi donderdag slecht begonnen met een ronde van 75, vier boven par. Hij leek zich een dag later te kunnen revancheren, maar door de regen kon de Rotterdammer de tweede ronde niet afmaken.

Zaterdag boekte Luiten een slag winst. Op de achttiende en laatste hole leek hij de benodigde birdie nog te pakken. Luiten stak zijn arm al omhoog, maar de bal rolde toch voorbij de hole.

Luiten weet dat hij niet goed genoeg was. "De schade heb ik al opgelopen door die vier bogeys op de eerste vier holes in de eerste ronde en daarna was het vanaf de tee niet goed. Dit is een lastig geprepareerde baan en als je dan niet op de fairway komt, is het moeilijk de bal goed op de green te krijgen. Het viel gewoon niet mijn kant op."

Ik weet waar de fout in mijn spel zit, het heeft tijd nodig om dat eruit te halen. Joost Luiten

Drie Nederlanders zijn al zeker van een vervolg. Daan Huizing, Wil Besseling en Max Albertus voltooiden hun tweede ronde en staan op respectievelijk twee (Huizing) en drie slagen onder het baangemiddelde.