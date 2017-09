Auto's uitgebrand in Rotterdam-Zuid

Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In Rotterdam-Zuid zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee auto's uitgebrand. Volgens de brandweer is het onduidelijk of de branden zijn aangestoken.

De eerste auto vloog in de hens op de Pinksterweide in Vreewijk. Drie kwartier later was het raak op de Kreileroord in IJsselmonde. Bij de laatste brand raakten ook garageboxen beschadigd, omdat de auto tussen de boxen geparkeerd stond.