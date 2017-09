Shirley Bassey, trouwen in roze kerk: Dordrecht Pride terug van weggeweest

De roze opblaaskerk - Foto: Lennart Lenskens

Na jaren afwezigheid barst zaterdag in Dordrecht weer een gaypride los. Dordrecht Pride was in 2014 voor het laatst, omdat de gemeente bijna geen subsidie meer gaf. De organisatie heeft nu genoeg geld bij elkaar gekregen om het festival nieuw leven in te blazen.

De gaypride is dit jaar vernieuwd. Zo is er een breed programma en vinden bijna alle activiteiten plaats op het Beverwijcksplein in het centrum. Daar staat volgens de organisatie de grootste roze lifestylemarkt van Nederland, met onder meer streekproducten en foodtrucks. Roze opblaaskerk

Bezoekers kunnen ook trouwen voor één dag in een roze opblaaskerk. Daar komen echte trouwambtenaren, kostuums, bruidsjurken, ringen, een boeket en een fotograaf aan te pas. Tijdens Dordrecht Pride is ook een badeendjesrace op het Achterom. Bezoekers kunnen een eendje kopen, pimpen en meedoen aan de race. De eigenaar van het eendje dat als eerst over de finish komt, krijgt een prijs. Verder zijn er optredens van artiesten als de Rotterdammer Jared Grant. 's Avonds wordt het feest afgesloten met onder anderen een Shirley Bassey-imitator en Sharon Doorson. Subsidie

Aan de Dordrecht Pride kwam drie jaar geleden een eind , omdat de subsidie van Dordrecht slonk. Eerst kreeg de organisatie 25 duizend euro, daarna 10 duizend. Uiteindelijk bleef er nog maar 5 duizend euro over. "En daar kon ik geen evenement van organiseren", zegt organisator Lennart Lenskens. "Maar ik zag de homotolerantie afgelopen jaren steeds meer afnemen en ik dacht: ik kan knarsetandend aanzien hoe het nog meer afneemt, of ik kan met de kleine subsidie weer aan de slag gaan." Lenskens zorgde voor meer sponsoren vanuit het bedrijfsleven en kreeg genoeg hulp voor deze editie. Ondanks het slechte weer verwacht hij "best wel veel bezoekers".