Bereikbaarheid Rotterdam tijdens WK Triathlon

De start van het WK Triathlon op vrijdag 15 september

Rotterdam staat van 15 tot en met 17 september in het kader van de finale van het WK Triathlon. De gemeente verwacht meer dan honderdduizend bezoekers. En dat heeft gevolgen voor het verkeer. Voor het fiets-, loop- en zwemevenement zijn de wegen rond de Maas deels afgesloten, zowel aan centrumzijde als in Rotterdam-Zuid. Het Buizenpark in Katendrecht is tijdens het WK-Triathlon helemaal afgesloten voor auto's.

Het Scheepvaartkwartier is alleen tijdens de races niet toegankelijk. De laatste race start op zaterdag om 18.15 uur en op eindigt op zondag om 18.50 uur. Verder zijn volgens de gemeente op zondag 17 september de volgende locaties afgesloten tussen 06.00 - 21.00 uur: De Paul Nijghkade

Nico Koomanskade

Veerlaan

Linker Veerdam De gemeente adviseert bezoekers van het WK Triathlon om op zondag de auto niet te gebruiken. Het parcours oversteken is die dag tijdens de races niet mogelijk. Voor wandelaars of fietsersx zijn er wel speciale wandelroutes en oversteekpunten.