Weduwe van Tonny van Ede brengt Pastoor in verlegenheid

Gonnie van Ede, de weduwe van Sparta-icoon Tonny, heeft vrijdag na Sparta-AZ (0-2) voor opschudding gezorgd tijdens de persconferentie. De Rotterdamse, met het hart op de tong, maakte een grap over het geslachtsdeel van trainer Alex Pastoor.

Omdat de perschef ontbrak terwijl Pastoor en zijn AZ-collega John van de Brom in de persruimte klaar zaten om de media te woord te staan, vroeg mevrouw Van Ede gekscherend 'zal ik er gaan zitten?' Pastoor antwoordde resoluut 'Nee, alsjeblieft!'

De weduwe counterde met 'Niet? Jeminee... Dan krijg je last van je penis.' Wat ze precies bedoelde werd daarna niet duidelijk. Wel was goed zichtbaar dat zich bij Pastoor een gevoel van ongemak en onbegrip ontwikkelde. Hij keek naar Van de Brom die daarop onbedaarlijk in de lach schoot. Uiteindelijk schoof de perschef alsnog aan en kon de na-babbel gewoon beginnen. De camera van FOX Sports registreerde het voorval en verspreidde het via social media.

Waarom mevrouw Van Ede deze opmerking maakte en waarom ze überhaupt in de perskamer aanwezig was, is niet bekend. Zij was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.