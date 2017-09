LIVE: Volg Excelsior-sc Heerenveen (1-2) op Radio Rijnmond

Excelsior-sc Heerenveen

Excelsior gaat zaterdag in speelronde 5 op zoek naar de eerste thuisoverwinning van het seizoen. De Kralingers verloren tot nu toe in eigen huis van Feyenoord en Vitesse. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag gaat in de Van Donge & De Roo Stadion proberen sc Heerenveen over de knie te krijgen.

Uiteraard volgt Radio Rijnmond Sport deze wedstrijd, die om 18:30 uur van start gaat. Dennis Kranenburg zal het radioverslag verzorgen. De radio-uitzending begint een half uurtje eerder en zal tot 21:00 uur duren. Verder zal Radio Rijnmond Sport nog andere sporten behandelen. Tussenstand: Excelsior - sc Heerenveen 1-2 (1-0) 18' 1-0 Koolwijk

50' 1-1 Zeneli

70' 1-2 Rojas Opstelling Excelsior: Kristinsson; Karami, Mattheij, De Wijs, Massop; Faik, Messaoud (63' Fortes), Koolwijk; Caenepeel, El Azzouzi, Bruins (75' Van Duinen)