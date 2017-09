Man maakt geld buit bij overval supermarkt Rotterdam

Een man heeft zaterdagmiddag in Rotterdam een supermarkt in Rotterdam-Kralingen overvallen. De overvaller is spoorloos.

De man kwam rond 15:30 uur de Coop aan de Oostzeedijk binnen. Hij bedreigde het personeel en zei met zijn handen in zijn zakken dat hij een vuurwapen had. Het personeel gaf geld mee. Hoe groot het bedrag is, is niet bekend. De overvaller ging er daarna vandoor. De politie heeft een signalement van hem verspreid.