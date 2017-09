Middelkoop wint in dubbelspel Davis Cup

Matwé Middelkoop

Matwé Middelkoop uit Leerdam heeft zaterdag op de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag samen met Robin Haase in het dubbelspel een zege geboekt in de play-offs van de Davis Cup. De Nederlanders waren in vier sets te sterk voor Adam Pavlasek en Roman Jebavy uit Tsjechië (4-6, 6-4, 7-6 (1), 6-4). Daarmee bracht Nederland de spanning terug in de ontmoeting met Tsjechië: 1-2.

De 34-jarige Middelkoop verving de geblesseerde Jean-Julien Rojer, die aan de US Open een knieblessure had overgehouden. Nederland heeft nog steeds zicht op een plaats in de wereldgroep van de Davis Cup. Er staan zondag namelijk nog twee wedstrijden op het programma. Haase neemt het op tegen Jirí Veselý. Thiemo de Bakker moet aan de bak tegen Lukas Rosol.