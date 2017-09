Amateurwedstrijd gestaakt: 'Ik heb geen koekenbakker gezegd'

De bekerwedstrijd VV Piershil-SHO in het zaterdag amateurvoetbal is bij een 1-2 stand gestaakt. Tijdens dit duel toonde scheidsrechter Ivar Gieles een kwartier voor tijd drie rode kaarten (twee voor Piershil en één voor SHO uit Oud-Beijerland), maar dat was niet de reden voor de arbiter om de wedstrijd te staken. Volgens scheidsrechter Gieles zou Piershil-trainer Richard Verhoeven 'koekenbakker' naar hem hebben geroepen, maar de coach ontkent dat tegenover RTV Rijnmond.

"Er was op het veld commotie ontstaan vanwege het neerhalen van een doorgebroken speler van SHO, door een speler van Piershil", zegt Verhoeven. "Vervolgens riep iemand achter mij 'koekenbakker' naar de scheidsrechter. De arbiter dacht dat ik dat had gezegd, maar dat was niet zo." Desondanks toonde Gieles de rode kaart aan Verhoeven, maar de trainer van Piershil weigerde te vertrekken. De arbiter staakte vervolgens de wedstrijd. Verhoeven: "Als ik iets doe wat niet mag, dan moet ik ervoor boeten. Maar dat was nu niet het geval."

Verhoeven zocht Gieles in de kleedkamer op en zei tegen de scheidsrechter dat hij hem geen 'koekenbakker' had genoemd. "Daarna gaf hij aan dat 'ie zich bedreigd voelde. Vervolgens werd de wedstrijd definitief gestaakt", aldus Verhoeven. De trainer van het eerste team van Piershil baalt van deze situatie. "Het is gewoon zonde, want het was verder een sportieve wedstrijd. Ik betreur het."