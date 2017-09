Geen redding voor Rotterdamse voetbalclub RVV Kocatepe

Het doek valt definitief voor voetbalclub RVV Kocatepe in Rotterdam-Charlois. De gemeente heeft per 1 september de huurovereenkomst voor het sportcomplex van de eersteklasser opgezegd. Een gang naar de rechter heeft daar niets aan veranderd. Voorzitter Sahin Ünal gooit de handdoek in de ring "Er wordt geen eerlijk spel gespeeld. Ik ben er klaar mee."

Ünal trad dit jaar aan als nieuwe voorzitter van de voetbalclub aan de Oldegaarde in Charlois. Hij erfde van het vorige bestuur een financiële puinhoop die onder meer bestond uit een huurschuld van 16.000 euro en een openstaande rekening voor gemeenteleges van 30.000 euro.

Diverse gesprekken volgden met de gemeente en er werden afspraken gemaakt om de club financieel en organisatorisch op orde te krijgen. Ünal vond ook partijen bereid om de schuld en leges te betalen.

Brief Adriaan Visser

Maar voor Rotterdam was de koek op. Volgens de gemeente werden financiële afspraken niet nagekomen en werd er geen penningmeester gevonden die zitting kon nemen in het clubbestuur. Bovendien moest de politie begin juli ingrijpen bij een feestje op het sportcomplex.

"Zowel de gemeente als Rotterdam Sportsupport hebben niet het vertrouwen dat de vereniging in staat is het tij te keren en te komen tot een vitale vereniging met een gezonde financiële positie", schreef wethouder Visser van Sport eind augustus aan de gemeenteraad. Hij zegde per 1 september de huurovereenkomst met Kocatepe op.

Rechter

Ünal stapte naar de rechter. Die gaf de gemeente vrijdag in kort geding gelijk. Daardoor is de opheffing van Kocatepe onvermijdelijk, zegt Ünal: "De KNVB had ons een deadline gegeven. We moesten of de rechtszaak winnen of een alternatief vinden om te kunnen blijven spelen.Wij zijn op zoek geweest naar andere velden. Onze leden waren wel welkom bij andere clubs, maar Kocatepe zelf niet."

Volgens de voorzitter zag de gemeente het niet zitten als Kocatepe van andere clubs velden zou onderhuren. In een e-mail aan RVV Coal in Charlois schrijft een medewerkster van Rotterdam Sport Support: "In deze situatie zal dat geen optie zijn voor de gemeente."

Vordering veel hoger

Ünal werd bij de rechter bovendien verrast door de mededeling dat de leges voor de omgevingsvergunning niet 30.000 euro waren, maar 95.000 euro. "Ik ben enorm geschrokken. Hieraan merk je dat je met een grote speler te maken hebt. Dat is geen eerlijk spel."

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de leges inderdaad veel hoger zijn uitgevallen. Zij kon nog niet verklaren wat hiervan de reden is.

Leden naar nieuwe club

Kocatepe heeft nu tot 21 september om het complex aan de Oldegaarde te ontruimen. De naar schatting zeshonderd leden van Kocatepe moeten nu zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe club. Ze kunnen als ze willen hierbij hulp krijgen van het Kocatepe-bestuur. "Ze kunnen zich bij ons melden", aldus Ünal. Wat er met het complex aan de Oldegaarde gaat gebeuren, is nog niet bekend.