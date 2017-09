Amateurvoetbal: RVVH nog zonder punten

RVVH heeft haar start in de hoofdklasse A gemist. De ploeg uit Ridderkerk ging zaterdag met 2-1 onderuit tegen Achilles Veen. Papito Merencia schoot RVVH in de eerste helft aan de leiding, maar de Ridderkerkers konden die voorsprong niet vasthouden.

Na drie wedstrijden staat RVVH puntloos onderaan in de hoofdklasse A van de zaterdagamateurs. De ploeg van trainer Giovanni Francken deelt de rode lantaarn met FC 's-Gravenzande en VV Smitshoek, maar de wedstrijd tussen deze twee laagvliegers werd vanwege het slechte weer afgelast. Ook de regioderby tussen Zwaluwen en SteDoCo ging niet door.

Hoe anders is het bij VV Rijsoord, 'de buurman' van RVVH. De promovendus is na drie wedstrijden in de hoofdklasse nog steeds ongeslagen. 'De zaterdagtak' van AFC werd thuis op 0-0 gehouden. Rijsoord staat derde met zeven punten.

Tweede Divisie

Barendrecht kwam in de Tweede Divisie tegen VVSB niet verder dan een gelijkspel. Dat duel eindigde in 1-1. Voor de roodbroeken scoorde Ramy Salem de enige treffer van de wedstrijd. Het was tevens de gelijkmaker.

De club van trainer Adrie Poldervaart heeft in vier wedstrijden vier punten gepakt. Jong Sparta ging in Amsterdam met 2-0 onderuit tegen AFC. De beloften uit Rotterdam staan onderaan met één punt uit vier wedstrijden.

Excelsior Maassluis slikte in Groesbeek een 3-0 nederlaag tegen Achilles '29. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk maakte de wedstrijd niet met elf man af, omdat Niels Redert en Dean van Ooijen (twee keer geel) met een rode kaart van het veld werden gestuurd. Na vier wedstrijden is Excelsior Maassluis negende met vijf punten.

Derde Divisie Zaterdag

In deze competitie kwam slechts één ploeg in actie. Spijkenisse ging in eigen huis met 0-3 onderuit tegen koploper VVOG. De promovendus vindt zichzelf na vier wedstrijden op de zestiende plaats terug met twee punten.

Capelle-Odin '59 en Scheveningen-ASWH werden afgelast.