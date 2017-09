Sterk beginnend Excelsior toch onderuit

Excelsior heeft zaterdag ook de derde thuiswedstrijd van het seizoen verloren. Na Feyenoord en Vitesse pakte ook sc Heerenveen de drie punten in het Van Donge & De Roo Stadion: 1-2.

De Kralingers begonnen zeer aardig aan de wedstrijd en drongen de Friezen naar achteren. In de derde minuut stichtte Zakaria El Azzouzi het eerste gevaar van het duel met een schot in het zijnet. Vijftien minuten later was het wel raak voor Excelsior: Ryan Koolwijk nam de bal lekker op zijn slof en knalde hard raak: 1-0. Het team van trainer Mitchell van der Gaag kwam verdiend op voorsprong. Excelsior speelde in de eerste dertig minuten sterk.

Na het doelpunt van Koolwijk werd Heerenveen pas wakker. De gasten werden iets gevaarlijker, maar dat resulteerde niet tot grote kansen. Excelsior hield redelijk eenvoudig stand.

Fries gevaar

Heerenveen kwam sterker de kleedkamer uit dan Excelsior. De Friezen creëerden nu wel goede kansen en de Kralingers hadden daar moeite mee. Ögmundur Kristinsson, de IJslandse doelman van Excelsior, redde vlak na rust knap op een schot van Kiki Pierie, maar hij was drie minuten later wel kansloos. Arber Zeneli kreeg de bal via de paal in het goal (1-1).

De gasten trokken door en Excelsior kon geen grip op Heerenveen krijgen. Zeneli was een kleine tien minuten na zijn doelpunt dichtbij zijn tweede treffer, maar de Zweedse Kosovaar trapte de bal hard tegen de paal. Negen minuten later bezweek de Kralingse defensie toen de ingevallen Marco Rojas de 1-2 op het scorebord zette. De Nieuw-Zeelander met Chileense roots leek de bal met de hand mee te nemen, scheidsrechter Allard Lindhout wilde daar echter niets van weten.

In de tweede helft was Excelsior nauwelijks gevaarlijk. Doelpuntenmaker Koolwijk was in de tachtigste minuut dichtbij de gelijkmaker met een kopbal, maar Heerenveen-doelman Martin Hansen had een goede redding in huis.

Maar de Kralingers kunnen over vier dagen zich revancheren tegen de Friezen. Dan staat hetzelfde duel in het bekertoernooi op het programma.

Excelsior - sc Heerenveen 1-2 (1-0)

18' 1-0 Koolwijk

50' 1-1 Zeneli

70' 1-2 Rojas

Opstelling Excelsior: Kristinsson; Karami, Mattheij, De Wijs, Massop; Faik, Messaoud (63' Fortes), Koolwijk; Caenepeel (85' Vermeulen), El Azzouzi, Bruins (75' Van Duinen)