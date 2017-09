Brons voor tafeltennisster Eerland op EK landenteams: 'Genieten'

Nederland heeft zaterdag op het EK Tafeltennis voor landenteams in Luxemburg net niet de finale bereikt. Het team, met regiogenoot Britt Eerland in de gelederen, verloor na een spannende strijd met 3-2 van titelhouder Duitsland. Oranje sluit daardoor het EK af met brons.

Eerland verloor haar twee wedstrijden tegen Han Ying (3-0) en Shan Xiaona (3-1). Ondanks de uitschakeling in de halve finale is de Schiedamse tafeltennisster tevreden met de bronzen medaille: "Het is best bijzonder dat we nu al een medaille hebben. Daar genieten we nu het meest van." Er waren volgens Eerland zelfs grote kansen om de wedstrijd tegen Duitsland te winnen.

De Schiedamse is van plan komend seizoen betere wedstrijden te spelen: "Op zich zie je dat ik het niveau wel heb, maar ik moet nog leren om goede wedstrijden goed uit te spelen."