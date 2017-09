TPP laat in openingsduel zege liggen

TPP is zaterdag het eredivisieseizoen met een gelijkspel begonnen. Het Rotterdamse zaalvoetbalteam speelde in het Topsportcentrum met 2-2 gelijk tegen FC Marlène. Een paar seconden voor tijd kon Soufian Charraoui TPP uit een penalty de winst bezorgen, maar hij schoot de bal naast.

De gasten uit Heerhugowaard kwamen in de vijftiende minuut op voorsprong komen via Nigel Wijdenbosch (0-1). Drie minuten later trok Wessel Verhaar namens TPP de stand alweer gelijk: 1-1. Vlak voor rust kende de wedstrijd een gekke fase. Zo mocht FC Marlène driemaal een tienmetertrap trappen, maar alle drie werden die gemist.

Na 'de thee' kwam TPP in de 37e minuut op een 2-1 voorsprong via Charraoui. De Rotterdammers konden niet lang genieten van deze stand, want drie minuten later schoot Thierry Seaw de bal in eigen doel (2-2). Charraoui kon de man van de wedstrijd worden door de penalty vlak voor affluiten binnen te knallen, maar dat deed hij niet.

Een samenvatting van TPP-FC Marlène is maandag om 17:25 uur in Sportclub Rijnmond te zien.