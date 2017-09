Vooruitblik Van Eersel: 'Feyenoord staat er beter voor dan PSV'

Zondag staat de topper tussen PSV en Feyenoord op het programma. De Rotterdamse ploeg gaat als koploper naar Eindhoven toe, terwijl de Brabanders in een mindere fase zitten. Walter Tempelman blikte in Radio Rijnmond Sport met commentator Dennis van Eersel vooruit op deze editie van PSV-Feyenoord.

"Het komt niet vaak voor dat Feyenoord bijna als favoriet naar Eindhoven toe gaat, dat de Rotterdammers er beter voor staan dan PSV op dat moment. Dat is nu het geval", zegt Van Eersel, die verwijst naar de vroegtijdige uitschakeling van de Eindhovenaren in voorrondes van de Europa League. Feyenoord kende alleen de zeperd van afgelopen woensdag in de Champions League tegen Manchester City. Volgens Van Eersel verandert dat niets aan de huidige positie van de Rotterdammers.

Kramer en Toornstra

De radiocommentator zegt dat Michiel Kramer morgen tegen PSV zal starten: "Giovanni van Bronckhorst is daar best stellig in geweest. Tot de volgende interlandbreak, in het weekend van 7 oktober, is Nicolai Jørgensen afwezig bij Feyenoord. Van Bronckhorst heeft duidelijk gezegd dat Kramer doorschuift." Verder denkt Van Eersel dat Jens Toornstra terugkeert in de basis van Feyenoord. De middenvelder begon tegen Manchester City nog op de bank. "Hij viel prima in, zo ver je op die avond voldoendes kon uitdelen."

'Geweldige tik'

Van Eersel zat eerder deze week bijaan tafel. Hij denkt dat Feyenoord aan PSV een 'geweldige tik' om de titelstrijd kan uitdelen. De radioverslaggever verwijst naar de huidige vorm en het vorige seizoen van de Eindhovenaren: "Als PSV nu alweer lijkt af te steven op een seizoen zoals het vorige, dan kan dat consequenties gaan hebben. Maar ik verwacht niet dat Feyenoord makkelijk over PSV heen gaat lopen."