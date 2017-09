Bij een ongeluk op de Hartelbrug in de Botlek is zaterdagavond een persoon gewond geraakt.

Volgens een politiewoordvoerder stond er een auto met pech stil en een persoon ernaast. Vermoedelijk is er daarna een andere auto bovenop gereden.

De traumahelikopter werd opgeroepen en een persoon is met onbekende verwondingen afgevoerd naar het Erasmus MC. De Hartelbrug is na het ongeluk afgesloten in de richting van de A15