Van der Gaag na Excelsior-sc Heerenveen: 'Herhaling van zetten'

Na afloop van Excelsior-sc Heerenveen (1-2) heerste bij de Kralingers het gevoel dat er tegen Friezen meer te halen viel. Dat vindt ook Mitchell van der Gaag, trainer van de Rotterdammers: "Het is een herhaling van zetten."

Excelsior begon goed aan de wedstrijd tegen sc Heerenveen, zegt Van der Gaag. "De dingen die we hadden afgesproken, compact spelen en druk zetten op de juiste mensen, gingen prima. We maakten een prima doelpunt en waren op de helft van de tegenstander", aldus de oefenmeester, die zag dat Heerenveen na een half uur meer risico's ging nemen. Hij zag dat Excelsior het lastig kreeg. "Tot voor rust was er niet zoveel aan de hand. Je zag dat het bij ons wat minder werd, maar we moeten het wel blijven opbrengen. Na de rust begonnen we niet geconcentreerd. De 1-1 viel al snel en dat was een slecht voorteken."

In drie thuiswedstrijden pakte Excelsior tot nu toe nul punten. Feyenoord, Vitesse en sc Heerenveen wonnen dit seizoen in Kralingen. "In de ploeg kun je dat redelijk controleren, maar de buitenwacht gaat er wel wat van vinden. Dat is logisch. Je wil thuis zo snel mogelijk punten pakken", zegt Van der Gaag, die op dezelfde voet verder wil gaan. "In grote lijnen blijven we dezelfde dingen doen. Het team heeft bij vlagen goede dingen laten zien."