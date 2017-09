Krajicek Foundation bestaat 20 jaar

De Krajicek Foundation bestaat twintig jaar en daarom is er zondag een sportief evenement in Rotterdam voor honderden kinderen uit aandachtswijken. De stichting van oud-top-tennisser Richard Krajicek wil zo het belang van buiten sporten en spelen benadrukken. In het Zuiderpark kunnen kinderen meedoen aan tientallen activiteiten.

Niet meer dan 3 procent van kinderen in aandachtswijken beweegt voldoende, volgens de jubilerende Krajicek Foundation. Het evenement van zondag is dan ook gericht op samen plezier hebben en samen bewegen. In het hele land zijn al 117 Krajicek-speelvelden: een plek in de wijk waar begeleiders activiteiten organiseren. Dagelijks sporten en spelen daar meer dan 4250 kinderen.