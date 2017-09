Vele schade na brand in Vlaardingse flat

Foto: MediaTV

Tientallen bewoners van een flat in Vlaardingen zijn in de nacht van zaterdag op zondag geëvacueerd. In een kelderbox was brand ontstaan en de rook trok richting bovengelegen woningen.

De brand ontstond midden in de nacht door nog onduidelijke oorzaak in het complex aan de Coornhertstraat. Bewoners werden opgevangen in een bus van de RET. Door de brand hebben de kelderbox en enkele woningen behoorlijk wat schade opgelopen. Niemand raakte gewond.