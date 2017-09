Feyenoord verliest van PSV in boeiende topper

Feyenoord heeft de topper tegen PSV niet in winst kunnen omzetten. De Rotterdammers gingen in Eindhoven met 1-0 onderuit. In de eerste helft was PSV de betere ploeg, maar na een rode kaart van Steven Berghuis herstelde Feyenoord zich en kreeg het veel kansen op de gelijkmaker. Het lukte echter niet om op gelijke hoogte te komen.

Feyenoord liet zich in de beginfase overlopen door PSV. De Eindhovenaren begonnen scherp en stonden al na twee minuten op voorsprong. Gastón Pereiro schoot na de voorzet van Jurgen Locadia in de linkerhoek goed binnen.

PSV ging daarna direct op zoek naar de volgende treffer. Feyenoord kreeg daarna wel mogelijkheden op de 1-1. Berghuis kreeg tijdens een counter de bal echter niet goed voor en zag zijn bal via een PSV-verdediger achter gaan. Even later was het opnieuw Berghuis die een kans kreeg, maar de linksbenige buitenspeler schoot met rechts op Jeroen Zoet. PSV kreeg vervolgens weer de betere kansen via onder andere pogingen van Hendrix en Arias. Ook Van Ginkel had PSV op 2-0 kunnen schieten, maar hij faalde ook.

Rood Berghuis

Feyenoord werd beter nadat een vrije trap vanaf de rand van de zestienmeter van PSV door Toornstra op de lat belandde. Ook had Feyenoord recht op een strafschop na een vermeende overtreding van Bergwijn die Botteghin vasthield aan zijn schouder. Kuipers gaf geen strafschop en gaf vlak voor rust Steven Berghuis zijn tweede gele kaart. Hij greep in bij een veelbelovende aanval van PSV terwijl hij al een gele kaart had ontvangen voor een overtreding op Luuk de Jong, die daardoor geblesseerd afhaakte.

Kantelpunt

In de tweede helft loste Sofyan Amrabat Michiel Kramer af en kwam Feyenoord met tien man niet slecht voor de dag. PSV hinkte op twee gedachten en was minder scherp dan in de eerste helft.

Feyenoord kreeg via Jean-Paul Boëtius en via Eric Botteghin dan ook kansen op de 1-1. Laatstgenoemde kopte goed op Jeroen Zoet, maar die wist hem op miraculeuze manier te redden. Toornstra kreeg in de tweede helft de grootste kans. Na een goede actie van Boëtius schoot hij in alle vrijheid van dichtbij over. Feyenoord zette daarna nog aan met het inbrengen van Bilal Başaçıkoğlu. Hij kreeg een kans uit de voorzet van Tonny Vilhena, maar hij schoot onbeholpen over, waar hij beter had kunnen koppen.

Opstelling Feyenoord

Jones; Diks, Botteghin, Van der Heijden (Vente 84'), Haps (Bilal 73'); El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Kramer (Amrabat 46'), Boëtius

Scoreverloop

1-0 2' Gastón Pereiro

Bijzonderheden: rode kaart Steven Berghuis (43')