Volg live PSV-Feyenoord op Radio Rijnmond

Feyenoord maakt zich vanmiddag op voor de eerste topper van het eredivisieseizoen. In Eindhoven wil de ploeg van Giovanni van Bronckhorst zich revancheren van de 4-0 nederlaag tegen Manchester City. PSV wil zich eveneens herstellen van de nederlaag tegen SC Heerenveen van vorige week. Vanaf 14.00 uur begint de radio-uitzending, om 16.45 uur trappen de ploegen in Eindhoven af.

Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag in Eindhoven en houden u op de hoogte van alles rondom de topper. Verder is er in de radio-uitzending, die gepresenteerd wordt door Bart Nolles, aandacht voor de verloren wedstrijden van Sparta en Excelsior.

Praat onder dit bericht mee over de wedstrijd.

Opstelling Feyenoord

nnb

Scoreverloop