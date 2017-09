Fontein gaat per ongeluk opnieuw af op Dordtse markt

Still uit video

De fontein op het Statenplein in Dordrecht is zondag door een fout opnieuw afgegaan op het moment dat daar de Stoffenbeurs werd gehouden. Handelaren en bezoekers kregen de volle laag toen er plotseling water uit de spuitmonden van de fontein omhoog schoot.

Op vrijdagen en zaterdagen staat de fontein uit als er markt is of een ander evenement. Mogelijk is iemand bij de gemeente vergeten de fontein uit te zetten. Half juni gebeurde dat ook al op een zondag.

Dit keer viel de schade mee door snel ingrijpen van de organisatie. ''Ik ben meteen zelf de put ingesprongen. Door de vorige editie wisten we hoe te handelen'', aldus een woordvoerder.

''We schrokken er enorm van. Het was ons namelijk echt beloofd dat de fontein uit zou staan.''

Een vrouw die zondag ook op de markt stond zegt dat tijdens de commotie een deel van de handelswaar gestolen is. Volgens haar is de schade die de vorige keer ontstond nog steeds niet afgerond.