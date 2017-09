Dronken vrouw richt spoor van vernieling aan

Een dronken vrouw heeft in de nacht van zaterdag op zondag een ravage aangericht in de Rotterdamse wijk Blijdorp.

De automobiliste knalde tegen maar liefst acht geparkeerde auto's aan voor ze uiteindelijk met haar wagen tot stilstand kwam.

Het gebeurde rond 04.00 uur op de Statenweg. Auto's staan daar aan weerszijden geparkeerd.

De 48-jarige Rotterdamse is meegenomen naar het politiebureau. Ze had bijna drie keer zoveel gedronken als is toegestaan om achter het stuur te zitten.