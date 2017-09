Stout: 'Maak er een feest van in Napels'

Frank in Napels

Feyenoord-supporters zijn niet welkom in het stadion van Napoli tijdens de komende Champions League-wedstrijd. Frank Stout, die nu in Napels is, stelt wel dat de supporters uit Rotterdam die al een vliegticket en een hotelovernachting hebben geboekt, zullen afreizen naar de Italiaanse stad. In de stad zelf zullen de supporters wel welkom zijn.

De Napolitanen geven daar wel een waarschuwing bij. "Ze zeggen hier allemaal: jullie van Feyenoord zijn van harte welkom, maar haal het niet in je hoofd om te doen wat er in Rome is gebeurd. Ga met ons gewoon een voetbalfeest vieren, maar weet wel dat de Napolitanen nog trotser zijn op hun stad dan de Romeinen. Ga dus geen gekke dingen doen. Als je dat wel doet, dan heb je met ons te maken." Genieten

Stout raadt de Feyenoord-supporters die hun reis al hebben geboekt aan om wel af te reizen naar Napels en er vooral een feest van te maken. "Ook als je niet naar de wedstrijd kan, ga er gewoon lekker naartoe. Ga genieten, een halve liter bier is hier twee euro en een pizza heb je voor vier euro. En als je door de oude binnenstad loopt over de Spaccanapoli weet je ongeveer hoe het nabijgelegen Pompeii eruit gezien moet hebben. Ik weet zeker dat je hier gaat vermaken." Frank Stout maakt momenteel FC Reismond, dat voorafgaand aan elke Europese uitwedstrijd van Feyenoord te zien is in '7 Minuten' op TV Rijnmond. Morgen rond 17.15 uur is de eerste aflevering.​ Dinsdag, woensdag en donderdag volgen de andere afleveringen.