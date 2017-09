18-jarige Skip gaat ondanks hartziekte door met dansen

Skip Boekhorst uit Rotterdam is 18 jaar en heeft één grote passie: dansen. Maar precies dat hebben artsen hem juist afgeraden vanwege ernstige hartklachten. Toch gaat hij door met zijn passie en is nu zelfs ambassadeur van de Hartstichting.

Hij gaf dit weekend een optreden in Schiedam en spreekt binnenkort op een groot evenement van de Hartstichting. Bovendien is hij met een dansoptreden te zien bij de opening van “Lichtjes voor Sophia “ van het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam.

Skip kreeg een paar jaar geleden een hartaanval toen hij op weg naar een danstraining was. Artsen zeiden dat hij één ding niet meer mocht doen: zware inspanning leveren. Niet rennen en zelfs niet traplopen. Hij mocht dus nooit meer dansen.

Toch gooide Skip de handdoek niet in de ring en gaat hij gewoon door met optreden. Een van de hoogtepunten in zijn danscarrière gebeurde een paar maanden geleden. Toen drong hij door tot de halve finale van Holland's Got Talent.