VIDEO: Rotterdammer werkt tien hotdogs weg en wint NK

Rotterdammer John Voogt heeft het NK Hotdog Stouwen gewonnen. Hij at er achter elkaar maar liefst tien op en mag zich nu een jaar lang Nederlands kampioen noemen.

Dertien mensen deden zaterdag mee aan het kampioenschap in het Kralingse Bos tijdens het festival RotterdamseKost. Na een kwartier bleven twee deelnemers over in de race. Ze hadden er toen allebei zeven op.

Om toch een winnaar aan te kunnen wijzen besloot de organiserende Hans Worst nog een paar minuten door te gaan. John Voogt wist in vijf minuten extra tijd nog drie hotdogs weg te werken.

De winnende tactiek: "Gewoon door je mond naar binnen douwen", lacht John. "Een beetje saus er overheen, een beetje drinken en dan gaat het snel."