Ruim honderd mensen hebben in Rotterdam-Katendrecht meegedaan aan het NK Stoepranden. Vooral onder veertigplussers is het spelletje nog bekend van vroeger, maar ook kinderen vinden het erg leuk, zo bleek zondagmiddag.

De afgelopen maanden waren er voorrondes in meerdere steden. Er werd gestreden voor een plek in vijf leeftijdscategorieën. Zondag waren in Rotterdam de finales.

Hoofdprijzen gingen naar twee Rotterdammers, een Alblasserdammer en drie Leidenaars: