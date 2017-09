Hockey: ruime nederlaag voor Rotterdam

De hockeymannen van Rotterdam hebben zondag de eerste competitienederlaag in de hoofdklasse geleden. De uitwedstrijd tegen Bloemendaal werd met 5-1 verloren.

Het duel begon feestelijk voor de Rotterdammers, want Jeroen Hertzberger maakte in de twaalfde minuut zijn tweehonderdste competitiedoelpunt (0-1). De gasten konden de voorsprong niet lang vasthouden, omdat Bloemendaal via Florian Fuchs vier minuten later gelijk maakte. Vlak voor de rust maakten Glenn Schuirman de 2-1 en Tim Swaen (strafcorner) de 3-1 voor de thuisploeg.

Na de thee raakte Rotterdam verder achterop. Roel Bovendeert scoorde in de veertigste minuut de 4-1 voor Bloemendaal. Acht minuten later bepaalde Fuchs met de tweede treffer van de middag de eindstand: 5-1.

Rotterdam staat na twee wedstrijden achtste met drie punten. Vrijdag krijgt de ploeg van trainer Albert Kees Manenschijn in eigen huis HC Tilburg op bezoek.