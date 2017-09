Monsterzege voor Neptunus

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben in de kampioensgroep van de hoofdklasse tegen de Pioniers een ruime overwinning geboekt. Het Rotterdamse honkbalteam haalde in Hoofddorp flink uit: er werd met maar liefst 15-3 gewonnen.

Na drie innings stond Neptunus al met zeven punten voor (0-7). In de vijfde inning deed Hoofddorp Pioniers wat terug en kwam de thuisploeg op 2-7, maar daaropvolgende inning sleepten de Rotterdammers maar liefst zeven punten binnen. Tijdens de zevende en laatste inning, de negende en achtste inning werden niet gespeeld, maakte Neptunus nog een puntje (3-15).

Zaterdag werd Neptunus-Hoofddorp Pioniers afgelast vanwege het slechte weer. Dat duel wordt dinsdag ingehaald. Maandag komen beide teams in Hoofddorp wederom in actie. Neptunus staat na dertien wedstrijden in de kampioensgroep vier punten los van nummer twee L&D Amsterdam Pirates. De Rotterdammers hebben 22 punten verzameld.