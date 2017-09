Van Bronckhorst: 'Je baalt dat je hier geen punt pakt'

Feyenoord ging zondagmiddag met 1-0 onderuit in Eindhoven. Steven Berghuis kreeg in de eerste helft zijn tweede gele kaart en Feyenoord speelde daardoor een groot gedeelte met tien man. Gek genoeg was dit juist een kantelpunt voor de ploeg van Giovanni Van Bronckhorst. De Rotterdammers speelden goed en kregen veel kansen in de tweede helft en dat stemde Van Bronckhorst tevreden.

Op basis van de tweede helft zat er dus meer in voor Feyenoord, vond ook Van Bronckhorst. "Als je de tweede helft met tien man zo kan spelen. Dan baal je enorm dat je niet met minimaal één punt bent weggegaan hier", zegt hij tegenover RTV Rijnmond. De slechte start baart wel zorgen. "De start was niet goed. Als je zo snel al achterkomt, dan moet je opstaan als team. Dat hebben we wel gedaan. Daarna groei je in de wedstrijd en krijg je ook wat kansen." Stomme tweede gele kaart

'Gio' twijfelt verder of de rode kaart van Berghuis terecht was. "Bij de eerste situatie wil hij wel zijn benen intrekken. Hij had de intentie niet om hem zo te raken, maar hij had al zoveel snelheid dat hij wel hard inkwam op Luuk. Ik hoop dat het goed met hem gaat. De eerste kaart kan ik begrijpen maar de tweede is gewoon een stomme gele kaart"