Bekijk hier FC Rijnmond van zondag 17 september

Bart Nolles ontving bij FC Rijnmond aan tafel Joop Hiele, Emile Schelvis en Ruud van Os

De Rotterdamse eredivisieclubs bleven dit weekend puntloos. Feyenoord verloor van PSV, Excelsior ging in eigen huis onderuit tegen sc Heerenveen en Sparta beleefde een vervelende vrijdagavond. Bart Nolles had in FC Rijnmond genoeg stof om over na te praten.

In de regionale voetbaltalkshow namen Joop Hiele, Emile Schelvis en Ruud van Os plaats aan tafel. De mannen hadden zat onderwerpen om te bespreken. Zo kwam de topper in Eindhoven tussen PSV en Feyenoord ruim aan bod. Verder bespraken de mannen van FC Rijnmond de rol van de arbitrage bij Excelsior-sc Heerenveen. Ook Sparta werd onder de loep genomen.