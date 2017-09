Brand in woonboerderij legt verkeer A13 stil

De brandweer heeft maandagochtend de A13 korte tijd in beide richtingen afgesloten vanwege een brand langs de snelweg. Er was brand uitgebroken in een woonboerderij aan de Hofweg tussen Rotterdam en Delft. Het pand staat in de verkoop en was leeg.

Een automobilist op de A13 zag de brand en sloeg alarm. Er kwam al snel zoveel rook bij vrij dat de naastgelegen snelweg tijdelijk in beide richtingen moest worden afgesloten. Ruim voor de ochtendspits waren alle rijbanen weer vrij. De brand bleek te woeden in het woondeel van de woonboerderij. Het pand stond te koop voor 475.000 euro. Er was op het moment van de brand niemand in het huis aanwezig. De woonboerderij moet als verloren worden beschouwd. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen. De politie onderzoekt de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.