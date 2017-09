Huis in Vlaardingen beschadigd door brand in cv-ruimte

Brand in de Mr Verschuurstraat in Vlaardingen

Bij een uitslaande brand in Vlaardingen is in de nacht van zondag op maandag een huis zwaar beschadigd geraakt. Het vuur brak uit in de cv-ruimte aan de voorkant van de Mr. Verschuurstaat.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend.