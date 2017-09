Bruna-borden dempen snelheid chauffeurs niet

Onderzoek in Nissewaard, Brielle en Rotterdam leverde andere resultaten op dan van te voren werd vermoed

Automobilisten gaan niet langzamer rijden door Dick Bruna-borden in woonwijken. Ze zijn er even van onder de indruk, maar na een week trappen ze het gaspedaal weer even hard in als daarvoor. Dat blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Vermoed werd dat de borden wél zouden leiden tot lagere snelheden in 30 kilometerzones, omdat bestuurders de borden automatisch associëren met kinderen. Maar dat blijkt dus niet het geval. Voor het onderzoek werden borden geplaatst in onder meer Nissewaard, Brielle en Rotterdam.