Discussie rondom Kramer in SC Rijnmond

Was het een verkeerde beslissing om in de wedstrijden tegen Manchester City en PSV te spelen met Michiel Kramer, of verdient Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst meer krediet? In Sportclub Rijnmond wordt teruggeblikt op de discussie rondom de tweede spits van de landskampioen.

Behalve die terugblik op PSV-Feyenoord besteden we ook aandacht aan het WK Triathlon, dat afgelopen weekend in Rotterdam werd gehouden. We waren ook aanwezig bij de start van het nieuwe seizoen voor de zaalvoetballers van TPP, de opening van de nieuwe hal voor de volleybalvereniging Sliedrecht Sport en de vierde editie van de Junior Bep van Klaveren Memorial. Sportclub Rijnmond begint om 17:30 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Maar uiteraard zijn de vijf reportages ook terug te kijken op deze website.