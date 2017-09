Aardappelboeren gaan gebukt onder zware regenval

Aardappelboeren hebben flink last van de vele neerslag van de afgelopen tijd. De grond is verzadigd, waardoor landbouwmachines wegzakken en de aardappels niet kunnen worden geoogst.

De grond moet eerst voldoende drogen. Boeren lopen hierdoor grote schade op. Hoe groot? Dat kan Arie Pieter Noordermeer van LTO-Noord nog niet zeggen.

Voor de prijs van aardappelen en patat is het ook geen goed nieuws. "In het jaar dat de aardappelen duur zijn wordt het frietje duurder. Omgekeerd geldt dit niet."

Voor nu volgen de boeren met grote spanning de weerberichten in de hoop de rest van de oogst snel binnen te kunnen halen. "Ons inkomen is simpelweg afhankelijk van het weer. In het ergste geval kunnen we hierdoor in de rode cijfers terecht komen."