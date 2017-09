Waarde vast icoon: De Rolex

Rolex verkopen

Het merk Rolex, een icoon

Het van oorsprong Duits/Engelse merk Rolex met het wereldberoemd geworden vijfvingerige ‘kroontje’ als logo vestigde zich in de Tweede Wereldoorlog definitief in Zwitserland.

En is daarmee onderdeel geworden van het rijtje Zwitserse horlogemerken dat staat voor: duur, exclusief, stijlvol, uiterst precies en onverslijtbaar. Er is ook een Rolex Perpetual Datejust: de datumaanduiding blijft tot in de eeuwigheid kloppen.

Vooral stalen horloges zijn op het moment veel gevraagd. De prijs die wij ervoor bieden wordt ligt soms op hetzelfde niveau als een nieuw, veel duurder goud stalen Rolex horloge.



Rolex horloges zijn onder de bekende, internationale topmerken horloges misschien wel de allerbekendste. Het merk Rolex staat voor kwaliteit, status en stijl.

Dit soort horloges van hoge kwaliteit is intussen meer dan een uurwerk of een klokje, het zijn regelrechte fashion statements.

Waarde Rolex horloge.



Dit is moeilijk te zeggen. Staal is het meest gevraagd, dus daar liggen de prijzen verhoudingsgewijs hoog.

Dames horloges en volledig goud met gouden band zijn minder gewild. Hier schrijft u dus meer op af. Vooral de sportmodellen zoals Submariner, Sae-Dweller, GMT en Daytona zijn erg populair.

Rolex horloges zijn in de eerste plaats precisie-uurwerken. Door de hoge aanschafprijs ook een algemeen bekend statussymbool, spreekwoordelijk zelfs. De prijzen van nieuwe Rolex horloges beginnen bij enkele duizenden euro’s, zoals het stalen model Airking zonder datum.

Dat kan oplopen tot tienduizenden euro’s, bij een zeldzaam oud Rolex horloge of een Rolex van platina of witgoud, volgezet met kleine briljantjen. Of met exotische wijzerplaat type ‘Panther’: kleine gouden details in pantermotief. De waarde van het horloge is dan vooral gekoppeld aan het gebruikte edelmetaal en niet meer zozeer aan de prijs van het - ongetwijfeld heel hoogwaardige - uurwerk van het horloge.



Rolex modellen, nieuw en ‘vintage’



Zoals ook op andere terreinen in de mode en inrichting, is ‘retro’ en ‘vintage’ en ‘ouderwetse eenvoud’ erg in op het moment.

Voor topmerk horlogemaker Rolex gold dat al veel langer: er is een uitgebreide en zeer gewilde collectie ‘vintage’ modellen. Je kunt zelfs kiezen voor een Rolex uit het jaar dat je geboren bent: ergens in de jaren ’50, ’60, ’70 of ’80.

Beroemde modellen Rolex horloges: de Rolex Oyster (ooit ontwikkeld om op grote diepte onderwater waterdicht te blijven, de vorm doet een beetje denken aan een dichte oester), de Rolex Daytona (een zogenaamde chronograaf), de Rolex Yachtmaster, de Rolex Datejust (ooit het allereerste horloge met een datum in een apart venstertje), de Rolex Submariner en de Rolex Explorer.

Stuk voor stuk onverwoestbare namen, die nog steeds gemaakt worden door Rolex in eigentijdse versies.



