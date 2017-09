Rechter gaat zelf kijken op plaats dodelijk schietpartij Crooswijkseweg

Foto: MediaTV

De rechtbank gaat maandagavond kijken in het huis aan de Crooswijkseweg in Rotterdam, waar vorig jaar een fatale overval was. De rechters willen zelf zien waar de overval gebeurde op 13 juli 2016.

Getuigen hadden die nacht schoten gehoord en de politie gebeld. Toen agenten aankwamen lag het 35-jarige slachtoffer dood op het balkon . Hij was in zijn buik geschoten. Andere aanwezigen in het huis waren door de overvallers geschopt en geslagen. In de maanden erna konden vier verdachten worden aangehouden uit Amsterdam en omgeving. Het viertal staat de komende drie dagen terecht. Morgen komt justitie met een strafeis tegen de verdachten. Getuigen hebben tegenstrijdige verklaringen afgelegd over wat er is gebeurd. De verdachten beroepen zich veel op hun zwijgrecht.